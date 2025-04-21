黨員保持定力之道：無時不存養　無事不省察

中評社北京4月21日電／據中央紀委國家監委網站報導，“無時不存養，無事不省察”語出《朱子語類》，其意為要時時存養本心，事事省察私欲。誠然，天下之難持者莫如心，天下之易染者莫如欲。面對“心中賊”和“內妄思”，堅持練好“存養省察”功夫，祛除心中雜念，方能真正做到心有所畏、言有所戒、行有所止。



欲築室者，先治其基。存養是黨員幹部廉潔修身的根基，它要求在任何時候都要保持黨性修養與道德修煉。存養體現在對理想信念的堅守、對黨紀國法的敬畏、對人民群眾的赤誠。一個懂得存養的黨員幹部，能夠在權力面前保持清醒，在誘惑面前保持定力，在利益面前保持廉潔。這種修養不是與生俱來的，而是通過不斷的自我修煉獲得的。《孟子》有雲：“我善養吾浩然之氣”，正是對這種存養功夫的形象描述。存養不是一時的功夫，而是需要持之以恒的堅持。就像鬆柏經冬不凋，需要深深扎根，黨員幹部的黨性修養也需要不斷的滋養與維護。存養需要融入到工作生活的方方面面，從日常履職到重大決策，從待人接物到獨處思考，都需要保持黨性的涵養，通過不斷提升政治境界、思想境界、道德境界，實現以“內無妄思”保證“外無妄動”。



省察作為黨員幹部廉潔修身的重要方法，其要義是在處理每項事情時都需進行自我反省與審視。正所謂，“見賢思齊焉，見不賢而內自省也”，“貪如火，不遏則燎原；欲如水，不遏則滔天”，這些古訓告誡黨員幹部要常破“心中賊”，強調的就是省察的重要性。這種省察不是簡單的自責，而是對自身行為、思想進行深入的剖析與思考，看之、評之、省之、改之。省察體現在對權力使用的反思、對決策過程的檢討、對群眾關係的審視。一個善於省察的黨員幹部，能夠及時發現自己的不足，改正錯誤、提升自我，在複雜的環境中保持清醒的頭腦。省察需要真誠與勇氣，它要求黨員幹部直面自己的缺點與錯誤，不逃避、不掩飾。



存養與省察是相輔相成的，二者缺一不可。存養是基礎，解決的是“氣質之偏”；省察是方法，摒棄的是“物欲之蔽”。衹有將存養與省察結合起來，才能在各種困難中經受住考驗，在各種誘惑面前守住底線。在日常實踐中，存養與省察的統一體現在對廉潔從政的全面把握。存養使人心性堅定，省察讓人明辨是非。二者的結合，能夠幫助人們在複雜的社會環境中保持內心的安寧與智慧，小處不滲漏、暗處不欺隱，通過不斷增強自我揭短的誠意和勇氣，反躬自省、覺察己過，然後去盡雜念，最終實現反思正己、修身正形。