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中國郵政集團原高級資深經理裴英傑接受調查
http://www.CRNTT.com   2025-04-21 16:21:24


　　中評社北京4月21日電／據中央紀委國家監委網站報導，據中央紀委國家監委駐中國郵政集團有限公司紀檢監察組、浙江省紀委監委消息：中國郵政集團有限公司浙江省分公司原高級資深經理裴英傑涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐中國郵政集團有限公司紀檢監察組紀律審查和浙江省湖州市監委監察調查。

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