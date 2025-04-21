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原中國郵政集團公司資深經理喬羅布接受調查
http://www.CRNTT.com   2025-04-21 16:20:50


　　中評社北京4月21日電／據中央紀委國家監委網站報導，據中央紀委國家監委駐中國郵政集團有限公司紀檢監察組、西藏自治區紀委監委消息：原中國郵政集團公司西藏自治區分公司資深經理喬羅布涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐中國郵政集團有限公司紀檢監察組紀律審查和西藏自治區林芝市監委監察調查。

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