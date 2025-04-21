中評社北京4月21日電／據人民日報報導，4月21日，市場監管總局公布數據顯示，第一季度全國新設民營企業197.9萬戶，同比增長7.1%，超過過去三年平均增速。截至3月底，全國登記在册民營企業超過5700萬戶，占企業總量的92.3%。我國民營企業和個體工商戶發展呈現強大韌性。



新質生產力成為民營企業發展新亮點。第一季度，全國新設“四新（新技術、新產業、新業態、新模式）”經濟民營企業83.6萬戶，占同期新設民營企業總量的四成以上，同比增長1.4%。其中，互聯網與現代信息技術服務企業增長最快，達到18.0%。新設“數字經濟”民營企業27.4萬戶，占新設民營企業總量的13.9%，其中的“數字產品服務業”增速最快，幾乎是去年的2.5倍。截至3月底，我國“四新”經濟民營企業共2267.8萬戶，成為推動經濟高質量發展的重要動能。



民營企業展現強大創新活力。通過數字化轉型、綠色低碳轉型和全球化布局，民營企業持續提升核心競爭力。第一季度，新一代信息技術產業新設民營企業9.4萬戶、高端裝備製造業新設4.6萬戶、人工智能軟件研發類新設25.4萬戶、銀發經濟類新設超過1萬戶。此外，在民用航空、量子信息、人形機器人等領域，民營企業均展現出充沛活力。



個體工商戶展現出充沛的內生動力。第一季度，全國新設個體工商戶394.9萬戶。其中，第一、二、三產業新設數量分別為26.3萬戶、19.3萬戶、349.3萬戶。截至3月底，第三產業個體工商戶達到1.11億戶，占個體工商戶總量的比例接近九成。



個體工商戶分型分類精準幫扶成效凸顯。截至第一季度末，各地已完成分型判定“生存型”個體工商戶6438.2萬戶、占比83.1%，“成長型”個體工商戶1004.1萬戶、占比13.0%，“發展型”個體工商戶304.2萬戶，占比3.9%。全國已認定14.2萬戶“名特優新”個體工商戶。分型分類和精準幫扶的全面推進，為推動幫扶政策靶向發力、精準落地提供了有力支撐，為個體工商戶梯度成長注入新動能。



市場監管部門將落實國家促進民營經濟發展的政策措施，堅決破除依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭的各種障礙，大力保護知識產權，強化行政執法監督，依法維護民營企業和個體工商戶的合法權益，為民營經濟高質量發展營造更好營商環境。