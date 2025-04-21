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新疆交通運輸廳副廳長劉艶東接受調查
http://www.CRNTT.com   2025-04-21 16:20:13


　　中評社北京4月21日電／據中央紀委國家監委網站報導，新疆維吾爾自治區交通運輸廳黨委委員、副廳長劉艶東涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受新疆維吾爾自治區紀委監委紀律審查和監察調查。

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