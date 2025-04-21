蘋果果實軟化關鍵機制被揭示

中評社北京4月21日電／據光明日報報導，日前，國際學術期刊《自然·植物》在線發表山東農業大學園藝科學與工程學院副院長、教授胡大剛課題組最新研究成果，該課題組破解了調控蘋果軟化的基因密碼，對構建蘋果果實品質調控的遺傳密碼圖、促進我國蘋果產業高質量發展具有重要意義。



蘋果是我國落葉果樹的第一大樹種，但我國每年因果實軟化導致的蘋果滯銷損失超過15億元。是什麼導致了蘋果軟化，如何破解蘋果軟化？這一蘋果產業長期面臨的采摘後損耗難題亟待解決。



胡大剛介紹，蘋果果實硬度是影響果實耐貯性、運輸性、貨架期和消費者偏好的重要品質性狀。團隊成員通過研究蘋果果實采後不同貯藏階段的變化，檢測到D－半乳糖醛酸（D－GalUA）和D－葡萄糖醛酸（D－GlcA）這兩種代謝產物發生了顯著變化，並且它們與一個關鍵的1類非共生血紅蛋白（MdHb1）相關。



此次研究成果首次發現了非共生血紅蛋白MdHb1催化原果膠向可溶性果膠轉化，揭開果實軟化的關鍵機制；首次鑒定了D－半乳糖醛酸和D－葡萄糖醛酸為蘋果軟化的標誌代謝物；首次揭示了轉錄因子MdMYB2／MdNAC14／MdNTL9－MdHb1模塊在果實軟化中的負反饋調控作用。這一突破性的研究成果為精準調控果實品質、延長水果保鮮期提供全新靶點。



該研究成果不僅為蘋果采後保鮮技術研發提供了理論依據，也為其他園藝作物的品質改良研究開辟了新思路。