一季度我國測繪地理信息數據需求旺盛

中評社北京4月21日電／據光明日報報導，日前從自然資源部4月例行新聞發布會上獲悉，2025年一季度，我國測繪地理信息數據需求旺盛，公共服務能力持續提升。其中，地理信息公共服務平台（以下簡稱“天地圖”）新增應用系統3.4萬個，新增註冊用戶6.3萬個，同比增長137%；全國地理信息資源目錄服務系統發布測繪成果目錄36.17萬條，同比增長58%；全國重點監測的11家地理信息企業提供位置服務日均達1.4萬億次，同比增長43%。



據瞭解，在加強測繪地理信息公共服務上，自然資源部深入推進實景三維中國建設，強化測繪地理信息公共數據資源供給，全面啟動新一代地理信息公共服務平台建設，釋放公共數據要素潛能。《2024年中國自然資源公報》顯示，2024年，實景三維中國建設全面推進，全年獲取735萬平方千米不同精細度的實景三維數據，全國已有42個城市完成實景三維城市建設並驗收；同時，自然資源部開展國家基礎地理空間數據庫年度更新，完成1∶5萬地形數據庫年度更新，聯動更新全國1∶25萬地形數據庫，統籌整合全國自然資源系統3300多座衛星導航定位基準站資源，建成基於北斗的全國衛星導航定位基準站一張網，向全社會提供統一的測繪基準服務。



在深化測繪地理信息應用上，自然資源部辦公廳印發關於深化工程建設項目“多測合一”改革的通知，強化成果共享。2024年，自然資源主管部門全年對外提供測繪基準成果17.85萬點，提供“4D”成果、航空衛星影像、地理國情等數據成果共6480.90TB，全國地理信息資源目錄服務系統新發布成果目錄168.51萬條，系統響應用戶查詢207.31萬次，提供公眾版測繪成果在線下載62240批次、數據量4.57TB。此外，“天地圖”作為縣級以上自然資源主管部門向社會提供各類在線地理信息公共服務、推動地理信息數據開放共享的政府網站，入選“國家數據局重點聯繫示範場景”全國首批18個重點示範項目，累計註冊用戶超112萬個，地圖服務接口日均訪問超過10億次。