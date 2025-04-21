富權：面對滅黨危機朱立倫終於硬起來了

中評社香港4月21日電／澳門新華澳報18日發表富權文章：面對滅黨危機朱立倫終於硬起來了。以下為文草內容。



民進黨當局的檢調機構繼先後搜索中國國民黨的台南市和新北市黨部，及傳訊黨部的高級黨工後，昨日台北地檢署又有恃無恐地大動作搜索國民黨台北市黨部，並帶走約談台北市黨部主委黃呂錦茹等四人。對此“踩到臉上”的侮辱及威脅性行為，一直被視為“軟弱無力”的國民黨主席朱立倫，終於不再忍，硬起來了，中午在中央黨部召開緊急記者會，痛批昨日是“台灣民主最黑暗的一天”，並下達全黨動員令將全面開戰，宣布將啟動一連串重大抗爭行動，還號召黨公職和民眾晚間於台北地檢署門前集結抗議。昨晚，朱立倫、傅崐萁和台北市的國民黨籍“立委”，還有台北市長蔣萬安、桃園市長張善政等，不顧台北市警察局中正一分局的舉牌勸告，在台北地檢署門前聚集抗議，開啟了以街頭行動反制民進黨當局“剿滅國民黨”圖謀的第一步。如果引導得法，可能會形成“紅衫軍2.0版”，對賴清德的倒行逆施以至管治構成重大反制壓力。



面對民進黨一手發動的“大罷免”，國民黨中央既是由於處於在野黨地位，難以在第一時間進行反制，也是由於輕忽大意，沒有看穿民進黨要籍著“大罷免”來剿滅顛覆國民黨的真實意圖——民進黨及其側翼發動對國民黨所有“區域立委”的“罷免”，如果成功，就是等於基本上把國民黨“立委”都清除出“立法院”，緊接著透過“立委”補選，由民進黨的當選者填補其空缺，民進黨再次掌握“立法院”多數議席，就立即啟動“立法院長”改選，以柯建銘取代韓國瑜，再次實現民進黨的“完全執政”，可以為所欲為，制定更多的“抗中保台”法律，為實行“法理台獨”奠定法制基礎。



因而朱立倫好整以暇，只是提出“精準罷免”、“以罷制罷”的策略作反制，這在氣勢上就輸了一大截。而且由於啟動較遲，而具體執行的青年軍或是急於求成，或是經驗不足，當然更不排除“有心人”故意栽贓陷害，在針對民進黨“立委”的第一階段提議連署書中，被“中選會”發現有一些是“死人連署”，或是“冒認連署”等涉嫌違法的情事。這就讓民進黨當局抓到“辮子”，檢調部門偵騎四處，大辦特辦連署造假案。繼台南地檢署三月底搜索國民黨台南市黨部，兩名幹部遭羈押禁見；搜索由國民黨執政的花蓮縣政府民政處和傅崐萁的住處；搜索罷免民進黨台北市“立委”吳沛憶、吳思瑤的團體，並對多名罷團認識扣押交保；搜索國民黨新北市多區黨，將多位幹部帶回詢問之後，昨日更進一步“升級”，搜索國民黨台北市黨部，帶走約談台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文，及第一區黨部執行長曾繁川。

