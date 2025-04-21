美“露西”號探測器再次飛越小行星

中評社北京4月21日電／美國航天局20日發佈公報說，美國“露西”號探測器于當天飛越位於主小行星帶的“唐納德約翰遜”小行星。這是“露西”號在任務期內近距離飛越的第二顆小行星，此次飛越旨在為“露西”號探測其主要目標——木星特洛伊小行星群做準備。



新華社報導，據美航天局介紹，美國東部時間20日13時51分（北京時間21日1時51分），“露西”號探測器以大約每小時4.8萬公里的速度，從距離“唐納德約翰遜”小行星表面約960公里處飛越。這顆小行星以古猿化石“露西”的發現者之一、美國古人類學家唐納德·約翰遜的名字命名。



美航天局表示，“露西”號在飛越這顆小行星後已向地球發回訊息。目前“露西”號運行狀況良好，任務團隊已向它發出指令，讓它傳回飛越“唐納德約翰遜”小行星期間收集的數據。這些數據傳回地球需要約一周時間。任務團隊將分析這些數據，以更好地瞭解這顆小行星，並為“露西”號從2027年起探測其主要目標木星特洛伊小行星群做好準備。



“露西”號于2021年10月發射升空，開啟為期12年的太空旅程，任務主要目標是首次探測特洛伊小行星群。該小行星群是與木星共用軌道、一起繞太陽運行的一大群古老小行星。據美航天局介紹，特洛伊小行星群是由岩石顆粒和冰組成的集群，它們在太陽系形成時沒有結合成行星，是那個時期留下的保存最完好的證據之一，因此是瞭解太陽系演化史的關鍵。



“露西”號于2023年11月1日飛越其任務期內的第一顆小行星“丁基內什”。據介紹，“露西”號任務期內將總計飛越11顆小行星。