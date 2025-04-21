富權：“罷賴”與“倒閣”都“有辣有唔辣”

中評社香港4月21日電／澳門新華澳報19日發表富權文章：“罷免賴清德”與“倒閣”都是“有辣有唔辣”。以下為文章內容。



中國國民黨主席朱立倫前日上午發布動員令“反獨裁、站出來”，晚間前往台北地檢署抗議司法不公，並向北檢外的民眾喊話，真正的大罷免就是要罷免獨裁者、罷免賴清德，四月二十六日請大家上凱道，讓賴聽到人民要他下台的聲音。而在台北地檢署仍然於昨日深夜向台北地方法院提出對國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹聲押禁見後，朱立倫徹夜守候未眠，昨日上午趕赴“立法院”，出席國民黨黨團大會，再次提出罷免賴清德，歡迎台灣民眾黨等所有台灣人上街，並強調，任何可讓賴清德下台的方式都不排除，包括“倒閣”。



其實，最早提出“倒閣”的，本來是國民黨籍台中市長盧秀燕的身邊幕僚曾經私下提過，但盧秀燕卻一直沒有承認，因而正式公開提出的，是國民黨籍台北市長蔣萬安一向予人的印象是較為謹言慎行及溫和，因而他提出“倒閣”的主張，引起政壇巨大迴響，就連偏綠的台灣民意基金會董事長游盈隆也表示，蔣萬安的提議，“相當生猛，令人意外”。



然而，由於受到“憲制”束限，在目前階段，要將“罷免賴清德”及“倒閣”主張付諸實施，根本不可能。不過，提出“罷免”還是“倒閣”的主張，卻可以提振士氣，讓在“大罷免”中，因為民進黨當局“瘋狂追殺”及國民黨中央判斷失誤並反制無力，而士氣低沉的國民黨人及支持者振作起來，即使是明知“罷免”還是“倒閣”將難以成功，也要“死馬當作活馬醫”，團結一致迎戰民進黨當局。

