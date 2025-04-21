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青海玉樹4.6級地震暫無人員傷亡
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2025-04-21 16:17:08
中評社北京4月21日電／據新華社報導，青海省玉樹藏族自治州雜多縣4月21日發生4.6級地震。記者從雜多縣人民政府瞭解到，截至發稿時，雜多縣城基礎設施未遭受重大損失和破壞，暫無人員傷亡報告。地震發生後，雜多縣消防救援大隊出動前突分隊1車4人攜帶4G單兵圖傳、4G布控球、無人機、衛星電話、對講機等通訊器材，趕赴震中排查。
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