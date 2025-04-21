郭玲麗帶領香港青年游覽東江水源頭

中評社北京4月21日電／據香港文匯報報導，今年適逢東江水供港六十周年，社會各界紛紛借此機會，組織團隊游覽東江水源頭。立法會議員郭玲麗利用復活節假期，帶領飲水思源愛國行香港青年江西井岡山團，從贛南客家的圍屋智慧到東江源頭的碧水青山，從井岡山革命聖地的血色豐碑到千年廬陵的書院文脈，4日行程濃縮了一部跨越古今的家國史詩。這是對生命之源的致敬，更是一場穿透歷史煙雲的精神覺醒。當香港學生親觸三百山脈搏、凝視烈士陵園無字碑、重溯文天祥筆下的丹心氣節，東江水的流淌已化為血脈相連的文明紐帶，井岡山的星火點燃新世代傳承的炬光。



飲水思源愛國行香港青年江西井岡山團由粵海控股有限公司主辦及贊助，於4月18日出發，先到達江西東生圍。該處是中國最大客家方圍，內有199間房間，保存十分完整。大家走進去左穿右插，感受以前客家人的生活及傳統歷史，祠堂、天井、水道、房間、圍材料等設計都浸透著中國人的智慧。



他們走進井岡山革命博物館，完整地瞭解中國共產黨與新中國的歷史，認識到中國共產黨的革命精神及理念，並到茨坪鎮毛澤東舊居，感受當時軍事重地的工作環境。他們隨後走到對面公園，手握火炬，象徵著星火傳承，行程中每一位星火的孩子在井岡山的紅旗下牽著井岡情，帶著井岡山精神，踏上新的旅程。



他們還考察了吉州窑的發展，瞭解古代造窑技術之高，讓人驚嘆。晚上乘船游覽，觀賞夢回盧陵、夜游後河光影秀，再次沉浸回顧吉安的古風古韵，感受中華千年文化。