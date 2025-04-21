日本各地首長選舉在野黨候選人接連獲勝

中評社香港4月21日電／共同社報導，4月接連展開各地首長選舉的“小型統一地方選舉”20日迎來第3個投計票日，14個縣有16場市長選舉進行了投票和計票。在朝野政黨對決的福島縣郡山市長選舉和茨城縣築西市長選舉中，在野黨系候選人接連獲勝。在朝野對決型以外的選舉中，自民黨推薦的候選人落敗也尤為顯眼。27日將投計票的18個市市長選舉也發佈公告，2個市的市長沒有投票就已敲定。小型統一地方選舉作為夏季參院選舉前預測朝野各黨勢頭的選舉受到關注。據分析，執政黨方面勢頭不佳可能也受到石破內閣低支持率的影響。



郡山市長選舉中，立憲民主黨、國民民主黨、社民黨的縣黨支部和“聯合福島”支援的前縣議員擊敗了自民黨郡山總支部推薦的前縣議員等人。築西市長選舉中，擔任立民黨縣黨支部幹事長的前縣議員戰勝了自民黨支部推薦的多名前市議員和自民黨系前市議員。



埼玉縣秩父市長選舉中，自民和公明兩黨推薦的現任市長不敵作為無黨派新人的前市議員。新潟縣絲魚川市長選舉中，前市長後繼候選人、自民黨推薦的前市議會副議長敗給了作為無黨派新人的前縣立高中校長。



小型統一地方選舉由於“平成大合併”，每四年一次將各地首長和地方議員的選舉集中在4月舉行。27日將舉行第4次投計票。