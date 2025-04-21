河南鄭州“理在·閱空間”豐富書店業態

中評社北京4月21日電／據人民日報報導，清晨，河南省鄭州市尚座中心四樓的電梯門剛打開，一群孩子便舉著自制的《山海經》神獸陶偶衝向“喂泥劇場”。與此同時，一位白髮老者站在“黃河音潮”裝置前，耳機里的浪濤聲與屏幕上《黃河大合唱》的歌詞共振。



這里是鄭州“理在·閱空間”書店——一座4000平方米空間、6萬册藏書和9部智能裝置構成的“未來劇場”。



書店主理人李坪淥引導記者看向正在上演《紅樓夢》皮影戲的舞台，觀眾伸手觸碰飄落的“桃花”，竟能聞到淡淡清香——這是書店與中國科學院合作研發的嗅覺交互系統。數據顯示，使用過這類裝置的讀者，紙質書復購率比普通顧客高出41%，《天工開物》《考工記》等典籍借閱率增長近五成。



多元化的體驗背後，是出版業“內容活化”的深層變革。書店將《草木染技法》拆解成材料包和15分鐘短視頻教程，半年售出2.3萬份，帶動原著銷量上漲290%。在書店主辦方河南省新華書店集團黨委書記任振茂看來，書店既不能墨守成規，也不能失去文化內核。在這種理念下，書店開發的各種衍生品也頗具特色——與故宮聯名的AR筆記本，掃描《水經注》段落就會浮現黃河古河道三維模型；《華夏手造》系列書籍配套的珐琅材料包，幫助讀者親手燒制“景泰藍纏枝紋”。



有多樣的活動，也有彌漫的書香。工作日晚間的“深度閱讀區”很受歡迎，需提前3天預約，周末親子活動占客流60%。書店懸掛的128個木質信箱里塞滿了讀者的手寫信——一名高三學生寫道：“在‘給光劇場’看完《活著》改編的沉浸劇，我終於懂得文字背後的重量。”



動人的實驗還藏在“圖書漂流2.0”計劃中。70歲的讀者張建國帶來1958年版《紅旗譜》，扉頁上帶著煤油燈熏染的油漬。用這本書換走《人工智能簡史》時，他在書頁寫下：“機器算不出月光落在黃河上的聲音。”3天後，拿到這本書的程序員小王用代碼生成了一段模擬潮汐的聲波，並附上二維碼：“這是數字時代的月光。”這本書隨後流轉至下一名讀者手中——一名歷史系學生用VR復原了1963年的黃河夜景，並將數據芯片嵌入書脊。這里的讀者，正以各自的方式，與書香為伴。