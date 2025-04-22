台胞答中評：兩岸自然融合　讓孩子感同身受

朱砡賜和其家人在參觀北京中軸線時的合影（朱砡賜供圖） 中評社北京4月22日電（實習記者 葉佳怡）4月20日，由北京海峽兩岸民間交流促進會主辦的“情築兩岸 文化之旅”在京兩岸婚姻家庭聯誼活動成功舉辦，來自十三個兩岸婚姻家庭的三十餘人齊聚北京天橋，共同踏上一場有趣的中軸線“尋寶之旅”。活動中，台胞朱砡賜先生表示，下一代是兩岸關係的未來，衹有讓孩子從小對兩岸融合有感同身受的體會，未來才能接力傳承，兩岸才能融合發展。



在活動現場，中評社記者問到：“您和家人願意在周末來參與本次‘北京中軸線文化之旅’活動，是出於什麼樣的初心呢？有什麼感受和收穫嗎？”



朱砡賜先生表示，參加北京中軸線文化活動，對於認識中華優秀傳統文化至關重要。當下台灣政治形勢緊張，民進黨當局常常在島內散布不實言論，製造兩岸對立，通過參加這種傳揚中華優秀文化的活動，想讓孩子在探索北京中軸線非遺文化的過程中，親身感受大陸善意和關愛。



朱砡賜先生強調，中華民族本來就是同一個祖先、同一家人，中華文化是兩岸同胞共同的根脈，讓孩子從小學習中華優秀文化，建立“兩岸一家親”的情感認同，意義深遠。



此外，朱砡賜先生還談到，下一代是兩岸關係的未來，衹有讓孩子從小對兩岸融合有深刻的體會，未來才能接力傳承，兩岸才能融合發展。他進一步提到，希望孩子們能夠在大陸感受更多的中華優秀傳統文化，未來可以成為聯結兩岸情誼的鮮活紐帶，助力兩岸融合發展。



最後，朱砡賜先生表示，政治分歧或許難以短期內消除。但是，以文化認同為紐帶，從民間層面推進交流融合，代代相傳，正是化解隔閡、實現兩岸和平統一的根本之道。