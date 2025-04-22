4月21日外交部例行記者會全文

外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝） 中評社北京4月22日電（記者 海涵）外交部發言人郭嘉昆4月21日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



總台央視記者：今天上午，中方發布了阿塞拜疆總統阿利耶夫對華國事訪問消息。發言人能否介紹此訪背景、活動安排和中方期待？



郭嘉昆：中國和阿塞拜疆是戰略夥伴。近年來，在兩國元首親自關心和推動下，中阿關係保持良好發展勢頭，雙方政治互信持續鞏固，共建“一帶一路”合作成果豐碩，國際協作富有成效。訪問期間，習近平主席將同阿利耶夫總統舉行會談，擘畫中阿關係發展新藍圖。李強總理和趙樂際委員長將分別會見阿利耶夫總統，就各領域合作深入交換意見。相信此訪將進一步深化中阿戰略夥伴關係，給兩國人民帶來更多福祉。



俄新社記者：俄羅斯總統普京19日表示，在復活節到來之際，俄軍將從19日至21日停止所有戰鬥行動。中方對此有何評論？



郭嘉昆：我們注意到有關報導。中方樂見一切通往停火的努力，這是實現和平的必要一步。希望有關各方繼續通過對話談判解決危機。



《中國日報》記者：此前，美方宣布對幾名中國中央政府駐港機構和香港特區政府官員實施制裁。請問中方是否將採取反制措施？



郭嘉昆：美國對中國中央政府駐港機構和香港特區政府6名官員濫施非法單邊制裁，嚴重干涉香港事務和中國內政，嚴重違反國際法原則和國際關係基本準則。中方對這種卑劣行徑予以強烈譴責。依據《中華人民共和國反外國制裁法》有關規定，中方決定對在涉港問題上表現惡劣的美國國會議員、官員和非政府組織負責人實施制裁。

