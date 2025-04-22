全球安全倡議提出三周年　外交部介紹有關情況

外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝） 中評社北京4月22日電（記者 海涵）當前，全球安全形勢持續動蕩不安，世界面臨重回“叢林法則”風險。2022年4月21日，習近平主席提出全球安全倡議，為化解人類安全困境、維護促進世界和平提出中國方案。在倡議提出三周年之際，外交部發言人郭嘉昆21日就三年來倡議對維護促進世界和平安全所發揮的積極作用予以介紹。



郭嘉昆表示，三年前的今天，習近平主席著眼全人類前途命運和安危福祉，鄭重提出全球安全倡議。三年來，在習近平主席親自引領下，中方秉持人類命運共同體理念，攜手各方全面踐行全球安全倡議，取得了一系列重要進展。



郭嘉昆說，目前，全球安全倡議已得到120多個國家和地區、國際組織支持，寫入120多份中國同有關國家和組織交往的雙多邊文件，倡議框架下各領域合作穩步推進並取得先期成果。



郭嘉昆表示，在倡議引領下，中國堅定支持亞洲、非洲、拉美等地區發展中國家維護自身主權、安全、發展利益，與部分亞洲、非洲國家簽訂倡議合作諒解備忘錄，為發展中國家培訓各類安全治理人才，不斷壯大維護和平安全的“南方力量”。



郭嘉昆表示，中方充分發揮安理會常任理事國作用，就烏克蘭危機、巴以衝突、阿富汗問題等發布立場文件，同巴西等全球南方國家發起烏克蘭危機“和平之友”小組，成功促成沙特和伊朗和解，推動巴勒斯坦內部和解，為化解矛盾分歧、管控風險危機提供可行良方。



郭嘉昆指出，中方積極應對非傳統安全風險，全面落實《聯合國全球反恐戰略》，推動完善深海、極地、外空、人工智能、數據、網絡等新疆域治理規則，開展氣候變化、能源安全、糧食安全、打擊跨國犯罪、網賭電詐等領域國際合作。



郭嘉昆表示，今年是世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是聯合國成立80周年，人類歷史進程又來到一個關鍵節點。中方願同各方一道，共同把握歷史發展潮流，堅守共同安全的人間正道，持續踐行全球安全倡議，為建設持久和平、普遍安全的世界而不懈努力。

