尹錫悅內亂案庭審：涉拉議員出國會指示成焦點

中評社香港4月21日電／韓聯社報導，韓國前總統尹錫悅涉嫌帶頭髮動內亂刑案第二次庭審21日在首爾中央地方法院進行，尹錫悅出庭受審。尹錫悅方面和作為證人出庭的陸軍首都防衛司令部第一警備團團長趙成賢（音）圍繞戒嚴當時抓捕國會議員相關指示的陳述針鋒相對。



趙成賢本月14日出席尹錫悅內亂刑案第一次庭審作證時表示，時任首都防衛司令官李鎮雨指示進入國會會場，將聚集在會場準備處理解除戒嚴決議案的議員拉出來。尹錫悅方面當天就此對趙成賢進行質問。



尹錫悅方面主張，趙成賢向檢方的供述，以及在憲法裁判所（憲法法院）尹錫悅彈劾案庭審和當天庭審上的陳述都不同，據此可推測其在發現自己所下達的指示存在法律瑕疵後推翻陳述。趙成賢反駁稱，自己只是向下屬說明第一警備團的整體任務，沒有下達指示。



尹錫悅方面提及趙成賢下屬有關趙成賢曾指示把國會大樓內部所有人員全部拉出來的表述，並提問稱“國會大樓內部的人員指的是否為國會議員，證人是否曾下達該指示”。趙成賢再次闡明其從未下達該命令，並表示，從當時情況來看，所謂的人員指的只能是國會議員，沒有其他對象。



尹錫悅方面向趙成賢質問“戒嚴當時是否接到攜帶空包彈而非實彈的指示”，以顯示派兵力是出於維持秩序的考量。但趙成賢回答說，以安全為目的派出部隊是事後所找的借口。