中評現場：宋濤會見劉兆玄一行

中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤21日在成都會見兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄一行（中評社 劉一瑋攝） 中評社成都4月22日電（實習記者 劉一瑋）中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤21日在成都會見兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄一行。



宋濤指出，兩岸同胞都是中國人，要常來常往、走近走親。面向未來，我們有信心、有底氣、有能力面對和戰勝各種挑戰，我們願意在堅持“九二共識”、反對“台獨”的政治基礎上推進兩岸關係的發展。兩岸交流合作的大門只會越開越大，融合發展只會越走越深。



他強調，兩岸企業都是中國人的企業，兩岸經濟同屬中華民族經濟。當前，面對複雜多變的外部環境、複雜嚴峻的台海形勢，兩岸同胞理應和衷共濟，攜起手來共同應對，堅決維護兩岸同胞的正當發展權益和中華民族共同利益。



宋濤指出，大陸經濟仍然是世界經濟發展的主要引擎，大陸經濟基礎好、韌性強、潛力大，長期向好的基本態勢沒有改變也不會改變。大陸始終是台商台胞的堅強後盾，我們歡迎台商台企依托大陸，進一步深化融合發展，譜寫新的互利共贏篇章。



劉兆玄指出，美國加征關稅的舉措引起了全世界震動和憤怒。特朗普把多年來國際公認的經貿規則棄之不顧，不僅在國際上，也對兩岸造成巨大的衝擊。他提到，前幾日兩岸企業家峰會雙方理事長在南京會晤，就當前關稅政策對全球經濟帶來的衝擊進行了深入探討。



劉兆玄說，前一段時間，習近平總書記訪問越南、馬來西亞和柬埔塞，希望能夠穩固開拓新的經貿市場，推動雙贏的“人類命運共同體”理念和“一帶一路”倡議，在此情況下，台商其實可以發現新的機遇。

