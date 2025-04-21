中印尼舉行外長防長對話機制首次部長級會議

中評社北京4月21日電／4月21日，中共中央政治局委員、外交部長王毅和國防部長董軍與印尼外長蘇吉約諾、防長沙夫里共同主持中印尼外長防長“2+2”對話機制首次會議。



新華社報導，王毅說，中國和印尼是隔海相望的友好鄰邦，命運與共的親密朋友。過去一年，習近平主席同普拉博沃總統兩度會晤，共同擘畫新時期中國印尼關係發展藍圖，引領兩國命運共同體建設邁上新台階。在兩國元首親自關心下，中印尼建立並啟動外長防長“2+2”對話機制。這是中國在全球建立的首個部長級“2+2”機制，充分彰顯了兩國高度戰略互信，也進一步豐富了具有地區和全球影響力的中印尼命運共同體內涵。今年是中印尼建交75周年，雙方舉行“2+2”機制首次部長會正逢其時。中方願同印尼共同開好此次會議，將“2+2”機制打造成提升兩國政治安全與防務合作的首要平台，推動兩國友好互信和戰略協作不斷邁向更高水平。



王毅表示，我們要以兩國元首重要共識為戰略引領，牢牢把握中印尼命運共同體建設這條主線，推動兩國關係在高水平、高起點上再譜新篇。雙方要共同堅持戰略自主，支持彼此核心利益，密切高層交往，加強各領域對話，提升執法安全合作，構築牢固戰略互信。雙方要深化全面發展對接，高質量共建“一帶一路”，樹立更多新興領域合作標桿，培育新質生產力，發揮資源產能互補優勢，構建安全穩定的跨境產供鏈，共同抵制外部干擾。雙方要築牢人民友好根基，不斷擴大雙邊人文交流，辦好豐富多彩的建交75周年系列慶祝活動。



王毅表示，當今世界正在經歷百年未有之大變局，面臨單邊和霸權主義的嚴峻衝擊，人類社會再次處於十字路口。今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年、聯合國成立80周年，也是萬隆會議召開70周年。中方願同印尼進一步開展高水平戰略協作，共同弘揚和平共處五項原則和萬隆精神，加強在聯合國、金磚、二十國集團等平台溝通配合，放大中印尼命運共同體的地區和全球影響，共同做維護世界和平穩定的正義力量，捍衞國際公平正義的進步力量，促進全球發展合作的建設力量，為變亂交織的世界提供更多正能量。

