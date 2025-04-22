宋濤：兩岸交流的門只會越開越大

中共中央台辦、國台辦主任宋濤 （中評社 劉一瑋攝） 中評社成都4月22日電（實習記者 劉一瑋）中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤21日在成都會見兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄一行。宋濤表示，當前，面對複雜多變的外部環境、複雜嚴峻的台海形勢，兩岸同胞理應和衷共濟，攜起手來共同應對，堅定維護兩岸同胞的正當發展權利和中華民族共同利益。大陸始終是台商台胞的堅強後盾，我們歡迎台商台企依托大陸，進一步深化融合發展，譜寫新的互利共贏篇章。



在會見中，宋濤強調，兩岸同胞都是中國人，是一家人，要常來常往、走近走親。他說，我們有著深厚的血脈親情、共同的文化基因，沒有任何力量能夠把我們分隔開來。任何勢力想阻擋兩岸交流合作都是違背歷史潮流的，注定失敗。面向未來，我們有信心、有底氣、有能力面對和戰勝各種挑戰，我們願意在堅持“九二共識”、反對“台獨”的政治基礎上推進兩岸關係的發展。兩岸交流合作的大門只會越開越大，融合發展只會越走越深。



宋濤表示，習近平總書記指出，為兩岸同胞謀福祉是我們發展兩岸關係的出發點和落腳點。兩岸企業都是中國人的企業，兩岸經濟同屬中華民族經濟。當前，面對複雜多變的外部環境、複雜嚴峻的台海形勢，兩岸同胞理應和衷共濟，攜起手來共同應對，堅決維護兩岸同胞的正當發展權益和中華民族共同利益。



宋濤指出，面對美國的霸凌關稅，我們採取了堅決反制，堅定維護了我們的正當權益，維護了國家和民族的尊嚴，也維護了國際社會的基本秩序和規則，維護了自由貿易和多邊貿易的體系，以實際行動表明中華民族是壓不垮的、也是嚇不住的。



宋濤強調，大陸經濟仍然是世界經濟發展的主要引擎，大陸經濟基礎好、韌性強、潛力大，長期向好的基本態勢沒有改變也不會改變。大陸始終是台商台胞的堅強後盾，我們歡迎台商台企依托大陸，進一步深化融合發展，譜寫新的互利共贏篇章。