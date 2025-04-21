王毅同印尼外長蘇吉約諾會談

中評社北京4月21日電／4月21日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在京同印尼外長蘇吉約諾舉行會談。



新華社報導，王毅說，在習近平主席和普拉博沃總統戰略引領下，中印尼關係保持順暢發展。去年，雙方就構建具有地區和全球影響力的中印尼命運共同體達成重要共識，將兩國合作格局從“四輪驅動”升級成“五大支柱”，為中印尼合作開闢了廣闊前景。今天上午我們成功舉辦中印尼外長防長“2+2”對話機制首次部長級會議，取得豐富成果，將兩國政治安全和防務合作提升到了新高度。



王毅表示，雙方正在慶祝中印尼建交75周年，兩國各自發展和雙邊關係都迎來重要機遇。中方始終視印尼為發展的同路人、合作的好伙伴，願同印尼一道，以兩國元首重要共識為遵循，持續夯實“五大支柱”合作格局，攜手加快推進兩國現代化進程，為地區和世界繁榮穩定作出貢獻。雙方要錨定高質量合作，加強中國式現代化同“黃金印尼2045”願景對接，以高質量共建“一帶一路”為抓手，推進雅萬高鐵等標誌性項目可持續運營，依託“兩國雙園”、區域綜合經濟走廊，打造互聯互通合作新旗艦。雙方要維護自由貿易，促進雙向貿易投資便利化，構建安全穩定暢通產供鏈。中方願進口更多印尼產品，希望印尼政府保障好在印尼中資機構及人員正當權益。雙方要發展新興產業，做大做強科技創新、數字經濟、綠色發展、低空經濟、海洋、漁業等領域互利合作，培育壯大新質生產力動能。雙方要拓展惠民生合作，積極開展糧農、衞生、減貧扶貧、防災減災、鄉村振興等領域合作，密切文化、教育、旅遊、青年交流，築牢中印尼世代友好根基。



王毅強調，今年是聯合國成立80周年和萬隆會議召開70周年，在美國掀起全球貿易戰、經濟全球化面臨逆流形勢下，中國和印尼作為重要發展中大國和“全球南方”主要力量，都是經濟全球化和貿易自由化的維護者。我們要發揮歷史主動，加強互信合作，共同弘揚和平共處五項原則和萬隆精神，共同維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制，共同捍衞國際公平正義，對外釋放團結開放的信號，進一步彰顯中印尼關係的地區和全球影響。



蘇吉約諾表示，今天上午兩國外長防長“2+2”對話機制首次會議取得成功。中國是印尼的最大貿易伙伴和主要外資來源國，印尼始終視中國為最重要的合作伙伴之一，兩國關係多年來保持強勁發展勢頭。今年是兩國建交75周年，印尼高度重視並致力於全方位深化對華關係，期待同中方密切各層級交往，拓展經貿、投資、農漁業、衞生、清潔能源、科技創新等領域務實合作，增進人文交流，不斷強化兩國全面戰略伙伴關係，推動實現更富活力、更具韌性的地區共同發展繁榮。



雙方一致同意共同落實好兩國政府簽署的關於海上共同開發的合作文件。