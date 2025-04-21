停火結束後俄軍繼續行動　烏方稱將對等回應

中評社北京4月21日電／俄羅斯國防部21日說，隨著東正教復活節臨時停火結束，俄軍繼續開展特別軍事行動。烏克蘭總統澤連斯基21日在社交媒體上發文表示烏方將做出對等的回應，即“以停火回應停火、以襲擊回應襲擊”。



新華社報導，根據俄國防部當天在社交媒體發佈的消息，俄方在特別軍事行動區域內的所有部隊按照命令嚴格遵守停火規定，停留在先前佔領的陣地。在臨時停火結束後，俄軍對蘇梅州、哈爾科夫州、頓涅茨克地區、扎波羅熱地區等地的烏軍發動進攻，造成烏方人員和武器裝備不同程度的損失。俄軍戰役戰術航空兵、無人機、導彈和炮兵部隊破壞了74個地區的軍用機場、彈藥和無人機倉庫以及烏軍臨時部署點。此外，俄防空系統還擊落了104架無人機。



消息還說，臨時停火期間，烏軍違反停火提議並多次試圖對頓涅茨克地區、庫爾斯克州等地發動攻擊，但均被擊退。



澤連斯基當天在社交媒體上呼籲俄方在復活節後接下來的30天實施全面停火，烏方也將對俄方行動作出對等的回應，“以停火回應停火、以襲擊回應襲擊”。



烏克蘭空軍21日上午在社交媒體發文說，當天凌晨，俄軍從克里米亞和黑海向赫爾松州和尼古拉耶夫州發射了3枚導彈，此外俄軍還從羅斯托夫州、庫爾斯克州、布良斯克州等地向烏境內發射了96架無人機。



俄總統普京19日會見俄武裝力量總參謀長格拉西莫夫時說，在20日復活節到來之際，從19日18時至21日0時，俄軍將停止所有戰鬥行動。俄方希望烏克蘭方面能效仿俄方做法。