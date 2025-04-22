29歲女子將軍澳住所膠袋笠頭吸氦氣亡

將軍澳醫院資料圖片。（圖源：香港文匯報） 中評社北京4月22日電／據香港文匯報報導，警方昨日（21日）下午2時33分接獲一名男子報案，指發現其姐姐在將軍澳唐俊街28號海天晉的住所睡房內昏迷。警員及救護員到場，發現29歲姓王女事主的頭部用膠袋包裹，膠袋另連著一罐氦氣，已陷入昏迷。



救護員急將女事主送往將軍澳醫院治理，其後證實死亡。警員事後在現場檢獲遺書，經調查後認為事件無可疑，不罪除因情緒問題而輕生，列作自殺案跟進，惟死因仍有待驗屍後確定。