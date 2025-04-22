【
大
中
小
】 【
打 印
】
29歲女子將軍澳住所膠袋笠頭吸氦氣亡
http://www.CRNTT.com
2025-04-22 18:16:21
將軍澳醫院資料圖片。（圖源：香港文匯報）
中評社北京4月22日電／據香港文匯報報導，警方昨日（21日）下午2時33分接獲一名男子報案，指發現其姐姐在將軍澳唐俊街28號海天晉的住所睡房內昏迷。警員及救護員到場，發現29歲姓王女事主的頭部用膠袋包裹，膠袋另連著一罐氦氣，已陷入昏迷。
救護員急將女事主送往將軍澳醫院治理，其後證實死亡。警員事後在現場檢獲遺書，經調查後認為事件無可疑，不罪除因情緒問題而輕生，列作自殺案跟進，惟死因仍有待驗屍後確定。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
天後寶誕金龍舞 圍村文化好吸引
(2025-04-21 15:24:50)
長沙灣舊樓火災後滲水 關愛隊馳援
(2025-04-21 15:24:13)
東湧線延線第二次道岔安裝完成
(2025-04-21 13:01:35)
七人車陷火海 司機及時逃生
(2025-04-21 13:00:54)
港島4交通黑點下周起實時錄影執法
(2025-04-16 13:23:25)
委員會最遲明年2月交法定最低工資水平報告
(2025-04-15 17:13:01)
麗港城單位冒煙起火 疑因蠟燭燒著衣物
(2025-04-08 19:39:50)
2025年鄉郊代表選舉選民登記運動展開
(2025-04-08 19:38:08)
警方太子道東截查私家車檢獲毒品 拘捕3人
(2025-04-07 17:23:54)
將藍隧道3車頭尾相撞3人受傷
(2025-04-07 17:21:49)