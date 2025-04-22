市民：美國須為錯誤行徑承擔後果

多個市民團體早前自發到美國駐港總領事館外進行抗議。（圖源：大公報） 中評社北京4月22日電／據大公報報導，3月31日，美國國務院發表所謂“香港政策法報告”並“制裁”六名中央政府和香港特區政府官員，其霸道無理行徑引發全城憤慨，一批批市民和團體因此自發到美國領事館示威，強烈譴責美國干預香港事務和中國內政。要求美方馬上停止抹黑特區政府的行為。



“我們是一群香港市民，美國所謂‘制裁’六位維護國安的中央及香港特區官員的行徑，再次顯露美式雙標及美國霸權的野蠻。當美國再次揮舞制裁大棒，他們針對的不僅是六位維護國家安全的官員，更是14億中國人民守護家國的決心！”



多批前往美國領事館示威的市民和團體代表指出，美國多年來無視國際法，肆意干預別國內政，扶植代理人、製造社會動蕩。香港國安法和基本法第23條立法，築牢維護國家安全的法律屏障，令美國陰謀無法得逞。



他們強烈譴責美國對中方有關官員實施無理“制裁”，再次暴露了其破壞香港繁榮穩定的險惡用心。香港市民將繼續發揮民間力量，不斷組織活動，希望讓美國以至全球人民看到香港人的意願。



市民亦表示，今天的香港，法治根基堅如磐石，740萬市民共享由治及興紅利。強烈敦促美國政府遵守國際法和國際關係基本準則，否則美國將為其錯誤行徑承擔嚴重後果。