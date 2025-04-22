中央和國家機關青年植樹交友活動在京舉行

2025年中央和國家機關青年植樹交友活動在京舉行。（圖源：新華社） 中評社北京4月22日電／據新華社報導，為深入學習貫徹習近平生態文明思想，認真落實習近平總書記關於匯聚共建美麗中國磅礴力量、讓祖國大地更加綠意盎然生機勃發的重要指示要求，4月18日，中央和國家機關青年植樹交友活動在北京市通州區城市綠心森林公園舉行。來自中央和國家機關各部門的近300名青年參加。



萬物勃發春光好，植樹添綠正當時。為更好引導中央和國家機關青年積極爭當綠色使者、生態先鋒，活動將植樹護綠、聯誼交友和志願服務有機結合，分別邀請國家林草局和通州區園林局有關同志就近年來我國國土綠化成效、三北工程攻堅戰、林草資源保護利用等情況以及北京城市副中心園林綠化情況進行講解和介紹，青年們隨後在氣氛熱烈的知識競答中角逐腦力、情感破冰。在城市綠心森林公園“千年惠林”旁的植樹現場，青年們三五一組、團結協作，有的培土圍堰、提水澆灌，有的修枝剪葉、鋤草固根，一棵棵象徵青年力量、承載綠色希望的友誼之樹迎風挺立、生機勃勃，展現出中央和國家機關青年爭當改革排頭兵的良好風貌。植樹間隙，青年們分組進行拓展訓練，環公園漫步騎行，大家敞開心扉、深入交流，凝聚起共赴使命的青春共識。



本次青年植樹交友活動由中央和國家機關團工委主辦，國家林草局直屬機關團委承辦，既是直通生態治理一線深入學習貫徹習近平生態文明思想的實際行動，也是用心用情服務青年的重要舉措。參加活動的青年紛紛表示，作為踐行“兩個維護”第一方陣青年排頭兵，要帶頭踐行綠色發展理念，弘揚生態文化，以深入貫徹中央八項規定精神學習教育為契機涵養優良作風，以實幹實績為進一步全面深化改革、推進中國式現代化貢獻青春力量。



