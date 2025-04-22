閱讀主題快閃店亮相蘭州地鐵

4月21日，市民在甘肅省蘭州市地鐵1號線東方紅廣場站“讀者·文化生活島”主題快閃店內閱讀。（圖源：新華社） 中評社北京4月22日電／據新華社報導，在第30個世界讀書日來臨之際，蘭州軌道交通聯合讀者出版集團推出“讀者之城·書香蘭州”系列活動，在地鐵站內設立主題快閃店，通過圖書展銷、閱讀體驗、文創互動等形式，打造沉浸式文化空間，讓乘客在通勤路上享受閱讀時光。