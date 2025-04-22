丁薛祥同阿聯酋副總統共同主持中阿合作會議

4月21日，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥在北京通過視頻方式同阿聯酋副總統曼蘇爾共同主持中阿投資合作高級別委員會第一次會議。（圖片來源：新華網） 中評社北京4月22日電／據新華網報導，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥21日在北京通過視頻方式同阿聯酋副總統曼蘇爾共同主持中阿投資合作高級別委員會第一次會議。



丁薛祥表示，在習近平主席和穆罕默德總統戰略引領下，中阿全面戰略夥伴關係蓬勃發展，樹立了新時期中國和阿拉伯國家關係的典範。設立中阿投資合作高級別委員會，有利於推動兩國合作取得更多成果，符合雙方共同願望和現實需要。中方願同阿方一道，深入落實兩國元首重要共識，進一步提升投資合作規模和效益，推動中阿全面戰略夥伴關係邁向更高水平。



丁薛祥充分肯定中阿高委會成立以來取得的成績，就深化兩國投資合作提出3點建議。一是發揮好高委會的統籌協調作用，加強投資領域戰略、規劃、政策對接，共同研究提出深化合作的新思路新舉措。二是發揮好重大項目的引領帶動作用，圍繞高質量共建“一帶一路”重點領域，謀劃實施好一批重大項目。三是發揮好兩國企業的合作主體作用，鼓勵和引導企業積極拓展合作領域，創新合作方式，促進投資合作不斷走深走實。



曼蘇爾表示，阿方高度讚賞密切發展的阿中關係，對中國經濟充滿信心，願同中方加強投資合作，更好推動兩國優勢互補、共同繁榮。



會議聽取了秘書處工作報告、高委會成員和有關企業合作情況匯報。雙方就下一階段工作深入交換意見，達成廣泛共識和成果。