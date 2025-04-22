西班牙華裔青少年感受指尖上的東方美學

成都活動現場。（圖源：中國僑網/成都市政府僑辦） 中評社北京4月22日電／據中國僑網報導，為深化中華文化國際傳播，推動海外華文教育創新發展，近日，“Panda成都·華教雲課堂”系列活動之“指尖上的東方美學——中國盤扣”以雲端連線形式在成都市金牛區舉辦。此次活動通過“探秘盤扣文化—解鎖編織技法—創意吉祥設計—美學展評對話”四大環節，向西班牙華裔青少年生動展現了中國傳統盤扣的歷史底蘊與藝術魅力，架起中西文化交流的“指尖橋梁”。



本次活動由成都市人民政府僑務辦公室、中國駐西班牙大使館主辦，成都海外聯誼會、成都市非物質文化遺產保護中心、成都市金牛區人民政府僑台事務辦公室、成都市金牛區教育局承辦，成都市石笋街小學校、西班牙巴塞羅那展華中文學校、西班牙馬德裡求知中文學校協辦，中西文化橋梁協會執行。



盤扣作為中國傳統服飾的“點睛之筆”，承載著中華民族千年的智慧與美學追求。課堂上，成都市石笋街小學校教師劉鵬通過視頻導覽、互動問答和實物展示，帶領學生“穿越”千年歷史。從秦兵馬俑服飾中的早期盤扣雛形，到唐宋時期裝飾性與實用性兼具的精致盤扣，再到現代時尚設計中的創新應用，學生們深刻體會到“小盤扣”背後“大傳承”的文化韌性。



學生們手握布條，纏繞、按壓、穿線、收線，一步步將普通布條轉化為精美的盤扣作品。儘管初次嘗試時線條不勻、形狀鬆散，但通過小組協作與教師示範，最終成功完成“一帆風順”主題盤扣。西班牙學生艾琳興奮地舉起作品：“我要把這個盤扣送給媽媽，它代表‘吉祥如意’！”成都市石笋街小學校學生李雨軒分享道：“盤扣不僅是服飾的裝飾，還能做成書簽、胸針，甚至融入現代服裝設計。”