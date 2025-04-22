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美股三大指數集體低開　特斯拉跌逾4%
http://www.CRNTT.com   2025-04-22 10:50:41


當地時間4月21日，美股開盤下跌。（圖片來源：大公文匯網）
　　中評社北京4月22日電／據央視新聞報導，當地時間4月21日，美股開盤下跌。美國東部時間上午9時30分開盤後不久，道瓊斯工業平均指數下跌297點，跌幅0.8%，標準普爾500指數下跌1.1%，納斯達克綜合指數下跌1.4%。

　　特斯拉跌逾4%，英偉達跌逾2%。納斯達克中國金龍指數跌0.21%。

　　此外，美國經濟諮商局當天的數據顯示，美國領先經濟指數（Leading　Economic　Index）3月份下跌0.7%，至100.5。

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