金融市場波動　黃金上望3458美元

中評社香港4月22日電／大公報報導，據分析，上周，美匯指數錄得四周下跌，國際原油兩周收漲，現貨黃金再創歷史新高。因特朗普關稅政策擾動全球經濟秩序，衰退擔憂及“關稅恐慌”推動央行加速購金，黃金避險屬性進一步強化。本周一復活節假期休市，周內經濟數據較少，需關注美國製造業與服務業PMI初值、新屋銷售、耐用品訂單、成屋銷售、初請失業金人數、密歇根大學消費者信心指數等。預計金融市場仍受美聯儲資訊、貿易關稅進展及地緣政治因素交互影響。



過去一周，特朗普關稅政策反復擾動市場，日本首相石破茂批評該政策或擾亂全球經濟，歐盟認為美取消對歐關稅希望渺茫，計劃報復美制成品與數字服務。特朗普政府啟動關鍵礦物、藥物和半導體進口調查，加劇貿易摩擦。世界黃金協會數據顯示，4月中國實貨黃金ETF投資激增。經濟方面，美國3月進口物價下降，紐約製造業活動萎縮，進出口集裝箱預訂量驟降。美國內部對關稅政策分歧加劇，貝森特、盧特尼克警告嚴重後果，鮑威爾暗示滯脹風險。但特朗普稱貿易談判順利，對與歐、中達成協議有信心，還施壓鮑威爾降息，白宮顧問承認正研究解雇鮑威爾，諸多不確定性仍支撐黃金。



本周經濟數據較為清淡，預計貿易關稅實質性進展、美聯儲資訊及地緣政治仍主導市場情緒。仍需關注美國宏觀數據，如初請失業金人數、密歇根大學消費者信心指數，以評估關稅政策對美國經濟傳導效應。特朗普對中歐貿易協議持樂觀態度，同時繼續撮合俄烏達成一致，如果取得積極進展，黃金避險情緒或消退。不過，特朗普多次施壓美聯儲降息，甚至威脅解雇鮑威爾，若真採取行動，可能引發金融市場動蕩，叠加地緣風險反復，黃金將獲多重支撐。



技術分析，金價周線運行在BOLL上軌外，日線偏離中軌，KD指標均處高位超買，需防震蕩修正。上方3425至3458美元為強阻力區，若無法站穩3458美元關口，短期或回調震蕩；關鍵支撐在3281至3336美元。昨晚現貨金價曾高見3407美元。