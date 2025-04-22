福建泉州“點題式”監督持續發力

4月20日，南安市紀檢監察幹部走訪當地企業瞭解有關情況。（圖片來源：中國紀檢監察報） 中評社北京4月22日電／據中國紀檢監察報報導，4月20日，中國國際紡織服裝博覽會在福建省泉州市落下帷幕。為期三天的會展現場成交額9.8億元，意向成交額超130億元。在會展現場，已在泉州扎根多年的服裝生產商沈藝霖對當地的政務服務非常滿意，沈藝霖表示，在提出的企業員工就醫等問題得到迅速解決後，她對企業的發展更有信心。



泉州是古代海上絲綢之路的重要港口，也是民營經濟大市。民營企業貢獻了全市七成稅收、八成地區生產總值、九成技術創新成果、九成城鎮就業，是當地經濟發展的“壓艙石”。



“產業點題、部門答題、紀委督題、企業評題”。泉州市紀委監委自2023年以來探索將“點題式”監督作為政治監督助推優化營商環境的重要抓手之一，每年選取若干個“小切口”進行“點題式”監督，圍繞主體責任落實、政策措施落實、服務保障落實等重點，督促職能部門加強政策研究並切實解決問題。今年則將監督重點聚焦千億級產業鏈集群方面，切實破解產業鏈發展中的梗阻問題。



據泉州市紀委監委黨風政風監督室主任郭順明介紹，在“點題”環節，該市堅持問題導向，拓寬選題征集渠道，結合線上選題和線下找題，運用好宜商環境觀察點等工作載體，借助巡視巡察、信訪舉報、下沉監督等渠道發現問題短板，並積極聽取企業對政務服務及營商環境等方面的反映訴求和意見建議，建立健全收集—匯總—研判的“點題”流程，突出盯重點和通堵點，不斷提升“點題”精準性和針對性。



以精準監督壓實部門同題共答責任。據瞭解，在“點題式”監督工作中，泉州市紀委監委要求全市紀檢監察機關通過定主體、定目標、定措施、定進度，督促職能部門成立“作戰部”，制定路線圖、時間表，項目化推進、流程化運作、清單化管理，切實把企業反映的“問題清單”變成黨員幹部的“履職清單”。



推進盤活利用低效用地試點、促進存量工業用地提質增效、開展工程建設項目模擬審批、推進電子證照擴大應用領域和跨區域互通互認……泉州市各級紀檢監察機關將“點題式”監督與深化改革、完善制度、促進治理貫通起來，聚焦體制性障礙、政策性創新持續發力，截至目前已督促有關部門形成制度成果588項。



前不久，在市紀委監委推動下，該市發改委出台1000萬以下政府投資項目免收投標保證金政策，目前已免收投標保證金總額超300億元，有效減輕了企業負擔。