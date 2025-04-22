美濫征關稅　自傷王牌產業

關稅重擊下美科技股轉勢向下，陷技術性熊市，半導體股首當其衝，費城半導體指數從歷史高位暴跌34%。（大公報） 中評社香港4月22日電／美國濫征關稅得不償失，只會打擊自身產業發展，特別是重創半導體行業，實施加稅與擴大芯片出口管制政策，必然引致行業研發與投資大收縮。費城半導體指數由歷史高點暴瀉三成多，預示著美國王牌產業嚴重受創，甚至會一沉不起。



大公報報導，特朗普關稅政策破壞性大，除了反映在股市、國債與美匯大跌之上，對於產業發展所造成負面衝擊亦不容低估。美國向進口汽車、汽車零件大幅加稅，未見振興美國汽車製造業，反而相繼有外國車企在美國生產基地進行大裁員，最新例子為沃爾沃集團以關稅政策令市場需求存在不確定性為由，在未來數月將在美國工廠裁減800人。同時，美國福特、通用汽車因關稅導致成本上升，被迫提高售價，預期會對銷售收入造成負面影響，已有投資機構將2025年通用汽車盈利預測大降40%。



飛機汽車業重災 企業盈利受壓



美國貿易霸凌反自噬，本土各行各業都受到不同程度衝擊，導致美國產業以至經濟發展大倒退。中美關稅戰之下，據報中國停止接收波音飛機及從美國進口液化天然氣，並計劃增加進口巴西大豆、牛肉。同時，美國新能源汽車發展亦受阻，特斯拉被迫暫停從中國向美國出口Cybercab和電動貨車Semi的零部件，Cybercab量產計劃可能受到影響。事實上，華爾街大行不斷下調今年標普500指數成份股預測由年初的14%降至9.2%，隨著關稅負面影響浮現，企業盈利預測有進一步降至低單位數，甚至出現收縮，而標指從歷史高位已累積下跌13%，預示企業盈利失去增長動力。

