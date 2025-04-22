香港新盤低價推售　喚起市場購買力

中評社香港4月22日電／大公報報導，世紀21 Q動力總經理楊永健分析說，剛過去的復活節，一手市場成交量明顯顯著回落，主要是因為市場上缺乏焦點新盤開售。銷售集中於貨尾盤的情況下，本月至今整體新盤銷售仍然不足600夥，相對於上月新盤銷售大幅回落。今個月的新盤市場幾乎完全聚焦於一個新盤，而樓盤仍處於收票階段，短期銷售自然有所受壓。



無可否認受到中美關稅戰的衝擊，加上股市大幅波動，目前樓市正陷入膠著。市場再有大型新盤將於短期內登場，備受關注的新地位處於西貢西沙的超大型新盤Sierra Sea，加上項目屬於新界東北區最大型的焦點新盤，全盤將提供多達9700夥，規模直逼沙田第一城，首批定價是區內近十一年來最低，一石激起千重浪，物業肯定是近年新盤市場最熱鬧。



上半年新盤銷售料達萬夥



大型新盤開售的前夕，市場完全聚焦於物業的收票情況，買家心態變得觀望，連帶發展商的推盤意欲亦變得觀望。整體新盤銷售將稍稍回落，視乎Sierra Sea的推售進程，相信今個月整體只會售出約1000夥新盤，但隨時接近半數是來自Sierra Sea。



相信在大型新盤展開推售後，新盤亦會喚起市場的購買力，其他大型新盤亦會乘勢登場，當然Sierra Sea亦會乘勝追擊。換言之，預期下個月的新盤市場又會再次踏入高峰期，新盤市場亦會變得熱鬧，銷售可能會重上2000夥以上的水平。樂觀而言，今年上半年的新盤銷售仍然有可能達至1萬夥。



目前樓市仍然會一手旺、二手相對淡靜，樓市仍然持續整固。二手市場未能延續旺勢，交投量仍然處於3000至3500夥的水平，買家心態依然觀望，發展商定價仍然相當審慎，繼續震撼低價的推盤策略。但隨著大型新盤續以“震撼低價”低開，為新盤市場求量，助樓市“破局”尋找新契機，大型新盤低價登場，自然會引領大批買家踴躍湧出，更可借此試探市場之承接力，“世界盤”登場下，可激發更多購買力回歸樓市。