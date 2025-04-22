法國華僑青年後盾：用戲劇製造快樂

中評社北京4月22日電／據人民日報海外版報導，後盾是一名來自雲南的90後青年，高中畢業後選擇前往法國求學。因緣際會，他發現了自己對戲劇的熱愛，於是就組建團隊，成立了巴黎首個華人即興表演劇團“業餘製造”。



因緣際會



後盾1991年出生於雲南昆明。從小到大，他都是一個喜歡為大家“創造快樂”的人。2011年，他前往法國亞眠大學留學。



在法國留學期間，後盾經常組織各種活動。“我平時很喜歡通過這些活動豐富課餘生活，結交不同的朋友。”他說道。這些經歷為後盾組織自己的喜劇團隊奠定了基礎。



2019年，後盾碩士畢業後進入物流行業。“我平時有很多業餘時間，所以有時候我會去看一些脫口秀節目，豐富我的生活。”後盾說道。同年的10月份，後盾開始嘗試自己發起中文脫口秀活動，並成立巴黎脫口秀俱樂部。



每周五下班之後，或是在街邊酒館，或是在某家書店，後盾都會舉辦脫口秀開放麥活動。“每周五的活動會吸引很多感興趣的小夥伴參加，大家一起說說笑笑，非常快樂。”



2022年，一個偶然的機會，後盾接觸到了即興喜劇並產生了濃厚的興趣。他發現法國當地有很多即興表演劇團，於是他快速找到了志同道合的夥伴，一起組織了巴黎首個中文即興表演劇團。“劇團裡的成員來自各行各業，我們衹有在業餘時間才能聚在一起創作，所以我們的這個劇團就叫‘業餘製造’。”後盾介紹說。



這是後盾對於喜劇新業態的一次勇敢嘗試，這次嘗試讓他看到了不同的風景。他說：“我很喜歡大家創作時的思維碰撞，這不僅打開了我們的視野，也讓我們互相學習到更多新的理念。”