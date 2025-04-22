理大ATP實驗室　研細胞移植治癱瘓

實驗室的生產區有A級製藥用隔離裝置，確保生產過程在無塵室標準的環境下完成。（大公報） 中評社香港4月22日電／大公報報導，已就籌建香港第三所醫學院提交建議書的香港理工大學（理大），將以先進療法製品（ATPs）建立精準和個人化醫療，促進醫學創新及跨學科合作，推動本地ATPs生態圈，提升香港在全球生物醫學的競爭力。



理大ATP實驗室先進療法製品為癱瘓患者帶來希望。理大應用生物及化學科技學系系主任周銘祥教授表示，希望團隊在與業界合作下，能夠於細胞治療和免疫治療上尋求突破，協助轉化大學研究成果並進行臨床測試及前沿臨床醫學研究，造福病人。



脊髓是中樞神經系統的關鍵組成部分，一旦因意外或疾病受損，可導致受傷部位及以下的神經功能喪失。根據世界衛生組織調查，全球目前有超過1500萬人患有脊髓損傷，常見症狀包括四肢或下肢癱瘓、感覺喪失、膀胱及腸道功能障礙、慢性疼痛及運動功能受限，嚴重影響患者的身心健康及生活質素。目前，脊髓神經損傷尚無有效治癒方法，近年醫學界積極探索精準醫療技術，包括幹細胞治療、基因治療、生物材料與組織工程及電刺激治療等，致力修復受損脊髓。然而，研究顯示單靠先進療法不足以讓患者完全恢復行動能力，必須結合物理治療等專職醫療，進行跨專業復康訓練，才能顯著提升治療效果。



獲牌後正式啟動臨床研究



理大現時計劃生產針對脊髓損傷的細胞治療製品，以先進療法結合理大康復治療科學系的專業知識，提供從精準醫療到康復的一站式復康方案，為全身或半身癱瘓患者帶來新希望。理大擁有符合國際醫藥品稽查協約組織良好生產規範（PIC／S GMP）的ATP實驗室，專注於免疫療法、細胞治療、基因療法及再生醫學臨床研究。理大應用生物及化學科技學系系主任周銘祥教授領導的團隊計劃與業界合作，待實驗室取得由衛生署發出的製造商牌照及臨床證驗及藥物測試證明書後，正式啟動臨床研究。



理大ATP實驗室獲大學教育資助委員會及大學撥款籌建，設生產區、品質管制實驗室及培訓實驗室，待衛生署批准後，將成為本地先進療法製品研發及臨床應用的重要平台，並與科研企業、生物製藥業界及學術機構合作，首階段聚焦為慢性脊髓損傷患者提供臨床測試服務。團隊將利用經人類白細胞抗原（HLA）配對的臍帶血，生產臍帶血單核細胞，進行品質測試及包裝，根據PIC／SGMP規範放行成品並轉交至醫院治療團隊作臨床使用為患者進行手術移植。這將帶動大學針對神經系統疾病治療的研究合作，發揮理大的跨學科優勢，包括神經科學、分子生物學、免疫學、生物工程及康復治療等學科的合作。



配合物理治療可復行動能力



理大是本港唯一能夠提供從治療到復康一站式解決方案的大學，其培訓的物理治療師和職業治療師等專職醫療人員，能與醫護團隊合作，透過復康、輔助診斷及科技應用，提供延續護理。理大ATP實驗室專注於細胞治療等精準醫療技術，康復治療科學系則提供物理治療等專職醫療訓練，兩者結合確保患者獲得全面護理。例如，在脊髓損傷治療中，幹細胞移植可修復受損組織，隨後由物理治療師設計個人化復康計劃，幫助患者重新訓練肌肉、增強力量並恢復行動能力。



周銘祥教授表示：“理大ATP實驗室符合國際的良好生產規範，為香港培育更多生物製藥專業人才。我們希望在與業界合作下，能夠於細胞治療和免疫治療上尋求突破，協助轉化大學研究成果並進行臨床測試及前沿臨床醫學研究，提升香港整體醫療科技研究水平。”