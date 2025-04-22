港珠澳“極度高峰”　汽車過關需40分鐘

港珠澳大橋出現五百米長車龍，需等候40分鐘過關，屬“極度高峰”。大公報 中評社香港4月22日電／大公報報導，復活節假期昨日結束，各口岸昨日下午陸續出現回港人潮，西九龍高鐵站、深圳灣口岸、羅湖口岸等多個陸路口岸人頭湧湧；港珠澳大橋更一度出現長達500米的車龍，需等候40分鐘過關，屬“極度高峰”。



昨日逾63萬人入境



入境處資料顯示，截至昨日晚上9時，有超過95.7萬人次出入境，當中入境超過63.1萬人次，出境有約32.6萬人次。最多人經羅湖口岸入境，有約10.9萬人次；其次是落馬洲支線口岸和深圳灣口岸。



不少港人昨午起提早回港，多個陸路口岸先後出現人潮。其中在蓮塘口岸，進入關口前已打“蛇餅”；在深圳灣口岸的直通巴巴士站亦迫滿候車市民。在下午6時，警方發出特別提示，指深圳灣口岸人流擠迫，呼籲回港人士改道其他口岸或交通工具返港。



經羅湖回港的人流不絕。有旅客說，過關大致順暢，本身預期需要半小時過關，但兩個口岸加起來，也只是十分鐘左右。



在港珠澳大橋，有市民選擇在下午提早乘金巴回港，不論是單層或是雙層金巴，都載滿了回港的市民，不少人拖著行李箱滿載而歸；大批“港車北上”車輛亦使用港珠澳大橋回港。根據港珠澳大橋口岸通關資訊，下午2時汽車長龍達500米，需等候40分鐘過關，屬“極度高峰”。