西九咖啡節丁財兩旺　檔主：生意勝預期

中評社香港4月22日電／大公報報導，復活節假期大批市民外游，但亦有不少市民選擇留港消費，部分特色活動丁財兩旺。香港首個以咖啡為主題的大型戶外咖啡節一連四日在西九文化區舉行，門票提早在昨日下午售罄，主辦單位表示四日活動累計錄得5萬人次入場。根據主辦方統計，入場人士有60%來自本地、20%來自內地，以及20%是來自世界各地的旅客。有參展商表示，大部分產品提早售罄，生意遠勝預期。



香港咖啡節昨日來到最後一天，市民熱情未減，不少攤位前都出現排隊人龍。有市民表示，本身是咖啡愛好者，到場試飲不同品種咖啡，預計會花數百至一千元購買咖啡豆，留港消費是希望支持香港經濟，認為香港有不少特色旅遊景點和活動；有市民則表示，由於早前已去過旅行，故選擇留港消費，認為咖啡節這類特色活動能吸引市民留港。



不少參展商都對人流和銷售情況感到滿意。有本地參展商表示，人流及營業額都比預期好，市民平均會消費50至100元試飲咖啡，若購買咖啡豆就會花費更多，生意額較原先預計多出兩至三成；有來自東莞的參展商表示，咖啡節人流超乎預期，過去三天已補貨兩次；有來自日本的參展商更是表示“後悔”，因為帶來的咖啡豆早已售罄，無法滿足客人需求。



至於一連5日舉行的“香港國際試食節暨優質食品博覽”將於今天完結，首四日展期入場人數突破22萬，超越上屆15萬及預期的20萬人次，營業額推算超過6000萬元。有參展商表示，生意超乎預期，展覽首日已差不多賣出五日展期預算的分量。