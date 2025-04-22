逃離特朗普　美國人申請移民飆30%

中評社香港4月22日電／美國總統特朗普今年初上場後，刺激更多當地富裕人士冀以投資移民方式，尋求其他地區居留權。投資移民諮詢公司Henley ＆ Partners表示，今年首季來自美國公民對投資移民的諮詢量，與去年第四季急升39%；來自美國公民的申請數量按季亦增三成。目前最受富裕人士歡迎的投資移民地區為歐洲及加勒比地區。



信報財經新聞報導，Henley ＆ Partners集團私人客戶主管Dominic Volek接受訪問時透露，他接觸的客戶絕大多數都是非常富裕和成功企業家，現時世界相當動盪，沒有一個國家或地區百分百安全，客戶希望擁有雙重或多重國籍和住所，最好是地理上分散，以便發生突發事件時，他們及家人可以有其他選擇，並非代表立即遷離。



美國公民為該公司首季投資移民諮詢量及申請量之冠，分別佔整體21%及35%，大幅拋離其他國家及地區。Volek坦言，5年前來自美國的客戶不多，也沒有任何實體辦公室。現時美國成為最大市場，已在當地建立七八個辦事處，同時正籌備另外3個辦事處。他提到，在特朗普政府的領導下，收到很多來自LGBTQ＋和跨性別群體的查詢，他們對國家發展方向感擔憂。此外，他亦收到客戶對槍械暴力、反猶太主義等議題的關注。



特朗普4月初起向廣泛地區開徵對等關稅，Volek認為，雖然關稅本身不一定會直接引起投資移民諮詢量上升，但總體來說，關稅推動世界從高度全球化（globalised），走向高度在地化（localised）。擁有多個公民身份和居住權，就意味可在多個地方建立工廠、創辦企業或遷移家人，料受富裕人士青睞。



事實上，美國客增長趨勢在過去4至5年已漸冒起。Volek表示，當時因疫情尚未得到控制，美國居民一度不得進入歐盟，“當你是非常富裕的美國人，在歐洲擁有多套房產和私人飛機，但因衹有美國護照而不能去歐洲，這是不可接受的。”



故此，歐洲的投資移民計劃深受富裕客戶歡迎，例如馬耳他。取決於家庭規模，只要投入約100萬歐羅，幾乎不需要實際居住，就可於約18個月內獲得公民身份，可自由在歐盟成員國定居。另一受歡迎地區為加勒比地區，約需25萬至30萬美元，可獲其中一個島國的公民身份。

