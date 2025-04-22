道指挫近千點　特朗普圖炒鮑威爾惹信心危機

中評社香港4月22日電／美股在長假期後顯著下挫，投資者加緊拋售美元資產，道瓊斯指數午後跌幅加深至1，200點，三大指數跌幅均大於3%，收市跌幅稍為收窄，但道指仍要跌近千點。美元和美國國債暫時失去避險功能，美匯指數跌穿99，見三年低位，10年期國債息率回升至4.4厘。資金湧向黃金，紐約期金爆升3%，突破3，400美元以上。



美國總統特朗普再次炮轟聯邦儲備局主席鮑威爾，要求他減息，又試圖將經濟放緩的責任放在聯儲局上，市場出現信心危機，美元避險地位受動搖，引發拋售。



4月21日（星期一）市况



道瓊斯指數 跌971.82點或2.48%，報38，170.41點。



標普500指數 跌124.50點或2.36%，報5，158.20點。



納斯達克指數 跌415.55點或2.55%，報15，870.90點。



紐約5月期油 收報63.08美元一桶，跌1.60美元或2.5%。



紐約6月期金 收報3，425.3美元一盎司，升96.9美元或2.9%。



比特幣 截至美東時間下午4時報87，265.98美元，升2，365.63美元或2.79%。



美國10年期國債息率 收報4.405厘，升7.2點子。



美國總統特朗普再次攻擊聯儲局主席鮑威爾，不點名指他是“太遲先生”、“大廢柴”。特朗普再次說，能源食品價格大幅向下，其他東西也向下，現是已經幾乎沒有通脹，但除非鮑威爾立即減息，美國經濟有可能放緩。他又表示，很多人呼籲局方預先減息。



令市場進一步緊張的是，白宮經濟顧問哈塞特公開確認，特朗普政府正研究能否解除鮑威爾的職務，證實了長久的市場傳聞。

