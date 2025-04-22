華爾街好友：特朗普創造全球六大不安

中評社香港4月22日電／知名投顧公司Yardeni Research最新評論強調，美國特朗普總統激進的關稅政策擾亂傳統全球秩序，導致所謂的“新世界失序”，引起普遍不安，目前尚不確定其經濟影響，讓全球投資者和貿易夥伴保持高度警覺。



钜亨網消息，該投顧公司創辦人、素有華爾街“大好友”之稱的Ed Yardeni表示：“特朗普的關稅風暴讓世界陷入緊張，最終可能創造出新的世界秩序，但目前我們面臨的是‘新世界失序’，每個人都在忙於適應特朗普難以預測的政策轉向，其經濟後果尚不確定。這種不確定性讓華爾街緊張不安，也讓美國的貿易夥伴國緊張不安。”



首先，Yardeni指出，特朗普的關稅政策讓每個人都感到緊張。目前美國正與日本、歐盟、韓國、印度等15個主要經濟體進行關稅協議談判。截至目前，已有75個國家表示有興趣與美國進行貿易談判。續的不確定性抑制全球股市，尤其是自 2025年4月2日（即所謂的“解放日”）以來。然而，在特朗普總統決定將對除中國以外的所有國家的對等關稅推遲90天後，4月9日股價大幅上漲。



特朗普的關稅措施包括對鋼鐵進口徵收25%的關稅，對鋁進口徵收類似的關稅，以及對所有進口汽車、卡車和某些汽車零件徵收25%的關稅，自2025年4月3日起生效。此外，不符合USMCA貿易協定規定的加拿大和墨西哥商品也面臨25%的關稅。4月14日，特朗普暗示可能暫時豁免汽車產業關稅，以便汽車製造商調整供應鏈。



在科技新聞方面，美國商務部於4月16日對人工智慧晶片大廠英偉達（NVDA）頒布新的出口要求，未來向中國銷售其H20 人工智慧加速器需要獲得美國商務部的許可，導致英偉達在第一季認列55億美元損失。該要求也衝擊同業超微（AMD）。



第二，特朗普與聯儲局（Fed）主席鮑威爾（Jerome Powell）的對決讓所有人都感到緊張。兩人關係一直劍拔弩張，因為特朗普稱鮑威爾的利率政策令他失望，但儘管特朗普一再批評並要求減息，鮑威爾仍然堅稱“關稅恐導致通脹和成長放緩”。特朗普持續向鮑威爾施壓，要求減息，甚至暗示希望鮑威爾在2026年5月任期結束前辭職。



第三，美國經濟令所有人緊張不安。Yardeni指出，經濟指標顯示出好壞參半的訊號，美國經濟在某些領域表現出韌性，但同時也面臨衰退風險和通脹壓力。消費者信心下降，但零售額卻表現出意想不到的強勁勢頭。3月工業生產下降，但製造業和採礦業產出上升。



第四，收益和估值讓每個人都感到緊張。分析師正在調整對標普500指數企業2025年和2026年獲利預期，這反映出他們擔憂關稅可能引發經濟衰退。與此同時，股神巴菲特還是一直抱現旁觀，過去9季以來他一直處於股票淨賣出的狀態，2024年結束時，其現金儲備量創下高位紀錄。



第五和第六，中國和歐洲令所有人感到緊張。在全球範圍內，中國正試圖刺激國內經濟以抵消貿易戰的負面影響，而歐洲則面臨歐元走強的挑戰，這可能會損害歐洲公司的銷售和盈利，並增加通貨緊縮的風險。