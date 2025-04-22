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關稅戰火延燒　美國牛肉從北京餐館菜單上消失
http://www.CRNTT.com   2025-04-22 11:55:58


　　中評社香港4月22日電／北京知名美式燒烤餐廳Home　Plate　BBQ近日宣布，由於美中貿易戰導致美國牛肉關稅大幅攀升，餐廳將被迫更換菜單，以澳洲牛肉取代原本作為招牌的美國牛肉。這間由一位德州人共同創立、在北京擁有三家分店的餐廳，其遭遇反映了貿易戰對兩國貿易往來的具體衝擊。

　　钜亨網消息，Home　Plate　BBQ的營運總監Charles　de　Pellette表示，在美中貿易戰開打前，美國牛肉的價格就已不菲。北京對美國牛肉課徵高達125%的報復性關稅，再加上原有的22%關稅，使得美國牛肉的價格變得難以負擔。

　　De　Pellette坦言：“這基本上讓我們難以繼續使用美國牛肉”。

　　這間餐廳每月使用約7至8噸的牛胸肉，過去完全從美國進口。隨著庫存的美國牛肉即將在數周內用罄，這家以美式南方燒烤聞名的餐廳將全面改用澳洲牛肉。

　　De　Pellette透露，他們將轉用澳洲M5等級的牛肉。他強調：“我們仍然認為（澳洲牛肉）在口味、品質和風味上是一樣的，但我們不得不因為市場壓力與關稅而做出改變”。

　　除了牛肉，Home　Plate　BBQ的豬肋排也將改從加拿大進口。一位不願具名的北京牛肉供應商指出，由於關稅的敏感性，許多餐廳都面臨同樣的困境，不得不轉向澳洲牛肉，甚至連美式牛排餐廳也不例外。
 


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