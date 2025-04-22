黃金飆破3440美元再創史高　白銀補漲風暴

中評社香港4月22日電／美國濫施關稅衝擊全球貿易與金融穩定，部分資金繼續湧向黃金避險，國際金價周一（21日） 盤中一度漲高至每盎司3442.3美元，創盤中歷史新高，且在今（22）日亞洲市場早盤持續攀漲，主要受到避險需求推動，而在中國，這波黃金熱潮也從“大媽專屬”變為年輕人的戰場，甚至認為白銀即將跟著飆漲。



鉅亨網消息，全球央行購金潮持續高漲，加上地緣政治風險加劇，信用貨幣體系面臨信任危機，這些因素共同推動金價突破3400美元大關。



值得注意的是，“金銀比”這項古老指標正發出強烈訊號，當前金銀比徘徊在103的高位，遠超歷史平均值60，暗示白銀存在強烈補漲需求。



歷史數據顯示，金銀比的修復往往伴隨劇烈波動。2020 年疫情衝擊下，金銀比一度飆升至129，隨後半年內暴跌至70 下方，銀價在短短數月內翻倍。如今相似的市場結構正在重現。



金價在突破每盎司2000美元後加速上行，而白銀的啟動延遲約兩個月，這種時間差為套利交易提供了窗口期。



特朗普本月初的對等關稅政策引發市場恐慌，VIX指數飆升帶動金銀比曾短暫突破110，但隨後快速回落，顯示市場對白銀價值的重估正在醞釀。



白銀的工業屬性與貴金屬特性使其具備獨特優勢。隨著新能源產業爆發，白銀在太陽能、電動車等領域的需求激增，預計未來五年的年復合成長率達15%。這種雙重屬性使其在風險事件中既能享受避險溢價，又能受益於實體需求成長。

