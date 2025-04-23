王曉暉：川台兩地情誼深厚　交往合作密切

四川省委書記、省人大常委會主任王曉暉致辭（中評社 劉一瑋攝） 中評社成都4月23日電（實習記者 劉一瑋）2025海峽兩岸融合發展四川交流會22日在成都開幕，四川省委書記、省人大常委會主任王曉暉參加開幕式並致辭。王曉暉表示，四川與台灣雖遠隔千里，但兩地情誼深厚、交往合作密切。四川將深入貫徹習近平總書記關於對台工作的重要論述和新時代黨解決台灣問題的總體方略，全面深化川台各領域合作交流，與台灣同胞共享四川現代化建設新機遇。



在致辭中，王曉暉首先向出席活動的嘉賓表示歡迎。他說，兩岸同胞是血濃於水的一家人。深化兩岸融合發展是大勢所趨，民心所向。習近平總書記從中華民族整體利益出發，堅持以兩岸同胞福祉為念，提出了新時代黨解決台灣問題的總體方略，闡述了“四個堅定”的重要主張，釋放了增進兩岸關係的最大善意，道出了兩岸同胞“要和平不要衝突，要交流不要隔絕，要合作不要對抗”的共同心聲。



王曉暉指出，四川與台灣雖遠隔千里，但兩地情誼跨越海峽，源遠流長。2000多年前，蜀錦蜀綉經南方絲綢之路遠渡寶島，成為連接兩岸的璀璨紐帶。如今，四川已成為與台灣經貿合作最密切、人員交流最頻繁的西部省份。每年數十萬遊客、青年學生、商務人士往來兩地，全省累計註冊台資企業近3000家，年度貿易投資400億元。這種割不斷的血脈情誼，是川台深度融合的牢固基礎和獨特優勢。



王曉暉表示，當前國際形勢風雲變幻，兩岸關係面臨一些困難和挑戰，但我們與台灣同胞攜手同行的初心不會改，大力支持台灣同胞來川發展的政策不會變。四川將秉持兩岸一家親理念，全面深化川台各領域合作交流，進一步落實落細31條措施、川台70條等優惠政策，積極為台胞來川投資興業、求學就業創造良好環境，與台灣各界共享四川現代化建設的新機遇。



王曉暉強調，我們願與台灣企業家共築經貿之橋。四川處於“一帶一路”和長江經濟帶的重要連接點，是國家向西向南開放門戶，多重國家戰略在此叠加，發展空間廣闊、潛力巨大。去年全省經濟總量達6.4萬億元，居全國第5位、中西部第一位，擁有3個萬億級的產業集群和5個國家先進製造業集群。希望台胞深度參與四川現代產業體系建設，在集成電路、精密製造、生物科技、食品飲料、現代農業等優勢領域加強合作，共建一批產業園區和創新基地。

