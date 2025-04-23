李政宏：兩岸同胞是休戚與共的命運共同體

全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏致辭（中評社 劉一瑋攝） 中評社成都4月23日電（實習記者 劉一瑋）2025海峽兩岸融合發展四川交流會22日在成都開幕，全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏在開幕上致辭。李政宏強調，兩岸同胞血脈相連，是休戚與共的命運共同體。未來將以本次活動的契機，進一步引導台資企業把握四川產業升級的機遇，深化技術對接，資本融合，供應鏈互補與市場共享，共同構建具有國際競爭力的產業鏈集群。同時繼續助力台灣青年參與國家發展大局，使其成為兩岸融合發展的見證者、參與者與推動者。



李政宏表示，交流會交流的是情感、是經驗、也是商機。四川作為祖國西部的經濟大省，正依托六大優勢產業、戰略性新興產業，全力推動高質量發展。這不僅為台資企業提供了廣闊的發展空間，也為兩岸產業合作注入強大動力。本次交流會以“共育新動能，融合促發展”為主題，體現了新時代下兩岸同胞攜手並進、共同謀求發展的美好願景。儘管當前兩岸關係面臨嚴峻挑戰，但和平發展、融合共贏始終是兩岸民眾的共同願望和歷史大勢。



李政宏指出，這次大會還特別設立川台青年就業創業發展交流會，發布一系列支持台灣青年來川發展的政策，提供實習就業崗位、舉辦創業路演等主題活動，相信這些舉措將吸引更多台灣青年來到這片充滿機遇的土地，開啟他們的夢想之旅。李政宏表示，衷心期待通過此次活動的成功舉辦，能夠鼓勵台灣青年朋友們把四川作為起點，在大陸這片廣闊的天地中實現自己的理想，創造美好的未來。



李政宏強調，近年來，全國台企聯與四川省建立了緊密的合作關係，在電子信息、智能製造、生物醫藥等領域取得了豐碩的合作成果，眾多台企在四川扎根成長，取得了顯著成效。展望未來，我們將以本次活動的契機，進一步引導台資企業把握四川產業升級的機遇，深化技術對接、資本融合、供應鏈互補與市場共享，共同構建具有國際競爭力的產業鏈集群。同時，我們將繼續助力台灣青年參與國家發展大局，使其成為兩岸融合發展的見證者、參與者與推動者。



“兩岸同胞血脈相連，是休戚與共的命運共同體！”李政宏表示，面對美國關稅大權、全球產業鏈重構與科技革命大潮，我們要用實際行動促進兩岸融合發展，破解隔閡、務實合作、創造共贏，讓兩岸同胞的心更近、情更濃、路更寬，為中華民族的偉大復興貢獻屬於我們的台商的力量。

