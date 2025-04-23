劉兆玄：兩岸經貿合作展現強大韌性

兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄致辭（中評社 劉一瑋攝） 中評社成都4月23日電（實習記者 劉一瑋）2025海峽兩岸融合發展四川交流會22日在成都開幕，兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄在開幕式中致辭。劉兆玄表示，面對美國引爆的關稅戰，大陸起而反之，給予了全球其他經濟體堅持抵抗的底氣。在美國採取封閉的產業經濟思維的時候，大陸採取更開放的態度，開拓新的市場、新的領域。過去幾年，儘管國際形勢複雜多變，但兩岸經貿合作依然展現了強大韌性和活力。



劉兆玄指出，2024年兩岸的貿易額達到2600億美元。台商對大陸投資也持續成長，尤其在高端製造、綠色能源、生物科技等領域，合作成果十分豐富。四川作為西部發展的一個龍頭，更是台商布局重要據點。截至目前為止，已經有2500家台商在此扎根，累計項目已超過2500項，投資金額也超過了200億美元。其中，富士康、統一在四川的年產值超過了1500億人民幣，為兩岸經濟的融合發展寫下了非常精彩的範例。



劉兆玄認為，當前全球產業鏈正在不斷重組，數字經濟、低碳轉型、人工智慧這些新趨勢帶來了衝擊與挑戰，同時蘊含著巨大的新機遇。無論是大陸的十四五規劃，還是成渝地區雙城經濟圈的建設，都為台商提供了更廣闊的發展舞台。他指出，台灣在半導體、精密製造、現代農業等領域當中都具相當有特色的優勢，四川擁有雄厚的產業基礎，豐富的科研人才，還有龐大的內需市場，川台合作是典型的強強結合。



劉兆玄以電子資訊產業、智慧型製造的裝備的合作為例，詳細講述了兩岸合作的現狀與巨大優勢。他指出，台灣的承重部件和四川的系統集成結合起來是一種非常強大的力量，可以深化產業對接，結合台灣的創新技術和四川製造能力，共同開拓“一帶一路”的新機遇。同時還可以推動兩岸的綠色合作，打造兩岸碳綜合示範區。他認為，兩岸可以採取產業鏈上下游的合作，結合大陸的大型企業發揮“以大帶小”來推動台灣中小企業的產業鏈。我們採取試點先行，再加以推廣，沿著成功範例，發揮優質企業在新興產業及產業鏈現代化、特性化重要作用，以支持大企業、中小企業都能夠做得更好、更優質。



劉兆玄表示，美國特朗普總統揮舞全球關稅大棒，對台商的衝擊極大，尤其是供應鏈邊緣的一些中小企業。面對美國引爆的關稅戰，大陸起而反之，給予了全球其他經濟體堅持抵抗的底氣。在美國採取封閉的產業經濟思維的時候，大陸採取更開放的態度，開拓新的市場、新的領域。過去幾年，儘管國際形勢複雜多變，但兩岸經貿合作依然展現了強大韌性和活力。

