郭金龍：越複雜嚴峻　越要相信大陸堅強可靠

兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍致辭（中評社 劉一瑋攝） 中評社成都4月23日電（實習記者 劉一瑋）2025海峽兩岸融合發展四川交流會22日在成都開幕。兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍出席開幕式並致辭。他指出，希望兩岸企業家把握歷史大勢、緊抓時代機遇，充分認識大陸超大規模市場、完備產業體系、豐富人力資源的優勢和一系列對台政策的優惠。越是複雜嚴峻，越要相信祖國大陸的堅強可靠。



郭金龍表示，3月28日，習近平主席在會見國際工商界代表時強調，與中國同行，就是與機遇同行；相信中國，就是相信明天；投資中國，就是投資未來。這鏗鏘有力地宣示了祖國大陸堅定不移深化改革、擴大開放的決心，向世界發出了共享機遇、共同發展的邀約。當前，世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開，世界進入新的動蕩變革期。面對單邊主義、保護主義抬頭，大陸經濟迎難而上。2024年實現了5%的經濟增長，對全世界的經濟增長貢獻率保持在30%左右，今年一季度更是增長了5.4%，實現良好開局，中國繼續成為世界經濟的引擎。而日前，大陸一系列國際活動、論壇、展會的成功舉辦生動詮釋了大陸的創新活力與開放胸懷對全球經濟的價值。深耕大陸市場、共享發展機遇已經成為普遍的共識。



郭金龍指出，祖國大陸過去是、現在是、將來也必然是廣大台商台企理想、安全、有為的投資目的地。我們將繼續突出以通促融、以惠促融、以親促融，率先同台灣同胞分享大陸發展機遇。在探索海峽兩岸融合發展新路上邁出更大的步子，為廣大台胞台企參與中國式現代化進程提供更多的機會，開拓更廣的空間。



就當前兩岸同胞普遍關心的問題，郭金龍了提出兩點看法。

