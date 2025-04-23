宋濤：兩岸中國人理應攜手應對挑戰

中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤致辭（中評社 劉一瑋攝） 中評社成都4月23日電（實習記者 劉一瑋）2025海峽兩岸融合發展四川交流會22日在成都開幕，中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤出席開幕式並致辭。宋濤強調，大陸過去是、現在是、將來也必然是廣大台商台企最理想、最安全、最有為的投資興業沃土。在共同風險挑戰面前，兩岸中國人完全有能力共同維護發展權利和民族尊嚴，持續壯大中華民族經濟。任何分裂國家的人都是民族敗類，製造對抗的人終將玩火自焚。



宋濤表示，本屆川台會以“共育新動能·融合促發展”為主題，是大陸西部地區搭建的重要兩岸經貿交流平台。對於幫助台商台企搶抓西部大開發戰略機遇，參與兩岸融合發展具有重要意義。參加本屆川台會的嘉賓近400人，充分說明同胞之間的親情，任誰都無法割裂；交流合作的腳步，任誰都無法阻擋。



宋濤說，習近平總書記指出，兩岸經濟同屬中華民族經濟，兩岸同胞是命運共同體，為兩岸同胞謀福祉，是我們發展兩岸關係的出發點和落腳點。當前，世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開。面對變亂交織的外部環境、複雜嚴峻的台海形勢，兩岸中國人理應和衷共濟，攜手應對挑戰，對此我們有充分的信心和能力。



“第一，大陸完全有信心、有能力繼續成為世界經濟的重要引擎。”宋濤表示，大陸是全球第二大經濟體和第二大消費市場，擁有最大規模的中等收入群體，產業體系完備，市場空間廣闊，投資和消費的潛力巨大，具有抵禦各種風險挑戰的堅強韌性。2024年中國大陸實現了5%的經濟增長，對世界經濟增長貢獻率保持在30%以上。



宋濤指出，今年以來，隨著宏觀政策組合拳顯效發力，改革開放全面深化，社會預期信心提振，大陸經濟起步平穩，發展態勢向新向好，為實現全年預期經濟增長的目標開了一個好頭。長期來看，大陸經濟穩定向好的自身條件和基本趨勢沒有變，能夠為加強兩岸經濟合作、深化兩岸融合發展開拓更廣闊的空間。大陸過去是、現在是、將來也必然是廣大台商台企最理想、最安全、最有為的投資興業沃土。

