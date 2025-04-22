中評社北京4月22日電／網評：以科技更好賦能邊疆治理



來源：光明日報 作者：孟慧敏 烏雲娜



在內蒙古自治區阿拉善盟，遼遠的邊防線已建成一道“數字屏障”。近年來，阿拉善盟推進“智慧邊疆”建設，依托衛星遙感、無人機巡查和系統集成AI圖像識別技術，實現了對735公里邊境線的動態監控，自動分析界碑損壞、可疑人員活動等異常情況，將響應速度提升至5分鐘內‌，極大提高了邊疆治理效能。



推進邊疆治理體系和治理能力現代化，是中國式現代化的應有之義。4月8日至9日，習近平總書記在中央周邊工作會議中強調：“要聚焦構建周邊命運共同體，努力開創周邊工作新局面。”會議指出：“我國幅員遼闊、邊界線長，周邊是實現發展繁榮的重要基礎、維護國家安全的重點、運籌外交全局的首要、推動構建人類命運共同體的關鍵。”邊疆穩則國家安，推進邊疆治理體系和治理能力現代化，對於推動中國式現代化具有重要意義。



黨的十八大以來，習近平總書記高度重視邊疆建設，多次強調“提高衛國戍邊整體能力”。我國陸地邊界長度約2.2萬公里，大陸海岸線長度約1.8萬公里，邊疆地區地廣人稀、環境複雜，傳統治理模式面臨監測盲區多、響應效率低、發展不平衡等難題。近年來，新一代科技成果在邊疆治理中得到廣泛應用，為推進邊疆治理體系和治理能力現代化帶來新的動能。以人工智能為代表的數字化技術，為破解邊疆治理難題提供了新的手段。



科技賦能邊疆治理，助推了邊海空防從傳統人力密集型向智能集約化轉型，通過北斗網格化定位、無人機巡航與智能感知網絡構建的“空天地一體化”監控系統，可以實現數萬公里邊境線全天候動態監測，大幅提高可疑目標識別效率‌。例如，雲南瑞麗口岸應用的區塊鏈跨境管理系統，通過不可篡改的生物特徵數據鏈，使日均數萬人次的通關核驗效率大幅提升。這種技術迭代不僅突破地理屏障，更將邊防模式從“末端處置”升級為“源頭預警”，形成“智慧防線”與“數字界碑”的協同屏障‌。