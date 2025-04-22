中評社北京4月22日電／網評：數據增長展現發展質量的躍升



來源：光明日報 作者：劉傑



國家統計局公布的今年一季度經濟數據顯示，我國GDP同比增長5.4%，在全球主要經濟體中名列前茅，總量達318758億元。這份亮眼的“成績單”，不僅勾勒出中國經濟的“開門紅”，更以一系列增長曲線，彰顯了超大規模市場、完整產業體系與政策調控能力的綜合優勢。在全球經濟復甦乏力、國際環境日趨複雜的背景下，中國經濟的“抗壓密碼”與“增長動能”，正展現出我國穩中有進、高質量發展的向好態勢。



超大規模市場優勢，始終是中國經濟抵禦風浪的“壓艙石”。即使外部需求波動，國內市場仍能通過政策調節釋放潛力。一季度社會消費品零售總額達12.47萬億元，同比增長4.6%。服務消費增長加快，服務零售額同比增長5%，居民人均服務性消費支出同比增長5.4%。新消費場景不斷拓展，文化文旅消費增長較快。內需市場的蓬勃生機，根植於居民收入的穩步提升。在一季度全國居民人均可支配收入實際增長5.6%的基底上，6.5%的農村居民人均可支配收入增速尤顯亮眼，高於城鎮居民人均可支配收入1.5個百分點，意味著城鄉居民收入“剪刀差”正在持續收窄。有數據顯示，在以舊換新政策助力下，一季度高端智能家電縣域銷售額大幅提升，從食材保鮮到空氣淨化，從智能冰箱到個人護理，“聽得懂”“更聰明”的家電重新定義縣域生活，展現出城鄉消費能級共振的嶄新氣象，推動縣域商業體系建設迭代升級，顯示出下沉市場的巨大潛力。



外貿韌性彰顯高水平開放制度優勢。面對美國對華不斷加征高關稅的極限施壓，中國外貿以穩健的表現回應質疑：一季度貨物貿易進出口總額10.3萬億元，同比增長1.3%，出口規模突破6萬億元，增長6.9%。出口多元化市場格局正在形成，對共建“一帶一路”國家出口同比增長7.2%，貨物進出口額占全部進出口額比重超過50%，對亞洲、非洲地區出口分別增長7.8%、12.5%，對170多個國家和地區的出口都實現了增長。新能源產品出口態勢良好，風力發電機組、鋰電池、電動汽車等出口分別增長43.2%、18.8%和8.2%。廣州第137屆廣交會吸引全球客商，出口展展位數近7.3萬個、參展企業首次突破3萬家。新疆霍爾果斯口岸一季度通行的中歐（中亞）班列同比增長28.5%，過貨量同比增長26%，創同期歷史新高。海南洋浦港加強與國內外港口合作，新開通洋浦至菲律賓馬尼拉和印尼雅加達直航航線，1—3月外貿集裝箱達12.16萬標箱，同比增加12.63%，港口競爭力進一步提升。